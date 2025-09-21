رئيس الوزراء يدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه فك حصار الفاشر فوراً

طالب رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس الأسرة الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها كاملة غير منقوصة تجاه فك حصار الفاشر فوراً وإيقاف الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية التي ترتكبها المليشيا المتمردة، مبيناً أن التاريخ سيسأل يوماً ما أين كانت هذه الأسرة الدولية والمجتمع الدولي تجاه حصار الفاشر.

وكشف خلال تدشينه السبت أعمال اللجنة القومية لفك حصار مدينة الفاشر بقاعة الربوة ببورتسودان، عن خطوات لفك حصار الفاشر تشمل مخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة في غضون أيام، والتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومناشدة مجلس الأمن الدولي للاستجابة لنداء فك حصار الفاشر.

وناشد كافة أهل السودان بكل قواه المجتمعية الالتفاف حول المبادرة القومية لفك حصار الفاشر قائلاً “النصر قادم عندما ما نكون خلف رجل واحد”.