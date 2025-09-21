سياسية
مناوي يشدد على تكثيف الجهود لفك حصار الفاشر
قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة بالبلاد على علم بأن مواد الإغاثة تذهب للمليشيا المتمردة وأن نسخاً من مفاتيح المخازن بيد قادة المليشيا يتم توزيعها كيفما شاءوا.
وانتقد مناوي خلال مخاطبته تدشين أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار مدينة الفاشر، ببورتسودان السبت ، الصمت الدولي تجاه الجرائم والانتهاكات التي ظلت ترتكبها المليشيا المتمردة بحق المدنيين العزل بجانب الحصار المفروض على الفاشر لأكثر من عامين. ولفت مناوي إلى أهمية اتخاذ العديد من الخطوات لتحسين الأوضاع الإنسانية لتوصيل الإغاثة للمحتاجين.
وأكد مناوي أن عدد 30 قافلة تم منعها من دخول الفاشر فضلاً عن حرق ونهب بعضها من قبل المليشيا. وقال إنه في الفترة من يناير إلى أبريل أدخلت المنظمات نحو 1000 شاحنة عبر معبر أدري لم تصل منها ولا واحدة إلى الفاشر، مشيراً إلى أن إنهاء الحصار يحتاج إلى تكثيف الجهود وأن تعمل اللجنة الوطنية على التواصل مع الجاليات السودانية بالخارج والمنظمات الإنسانية وتسليط الضوء على الجرائم والأوضاع الإنسانية التي يعيشها المحاصرون بمدينة الفاشر وإنتاج أفلام وثائقية لتوثيق جرائم الحرب التي تمارس ضد المدنيين العزل فضلاً عن تكثيف وتنشيط الجانب الإعلامي.
ونبه مناوي إلى ضرورة تشكيل لجان فرعية للجنة الوطنية بكافة ولايات السودان المختلفة. وأعلن مناوي عن تبرع رئيس اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر أزهري المبارك بـ 100 عربة بكامل عتادها بجانب 4 عربات إسعاف ومستشفيات متحركة دعماً لمبادرة اللجنة.
وتقدم مناوي بالتعازي والمواساة لأسرة ضحايا مجزرة مسجد الفاشر واستشهاد أكثر من 70 شخصاً خلال استهدافهم من قبل المليشيا بمسيرة استراتيجية أثناء أدائهم لصلاة الفجر أمس الجمعة. ووقف الحضور دقيقة صمت وحداد على أرواح الشهداء.
سونا