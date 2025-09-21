استشهاد أمين عام حكومة ولاية شمال دارفور وزوجته إثر استهداف منزلهما بمسيرة استراتيجية من المليشيا

ببالغ الحزن والأسى، ينعى والي ولاية شمال دارفور الحافظ بخيت محمد وأعضاء حكومته أمين عام حكومة الولاية محمداي عبد الله آدم خاطر وزوجته، اللذين استشهدا مساء أمس إثر استهداف منزلهما بصاروخ من مسيرة استراتيجية لمليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر. هذه العملية تعتبر امتداداً لسلسلة جرائمها التي باتت تستهدف كل شيء في مدينة الفاشر دون أي رحمة أو شفقة.

الفقيد كان من الخبراء في مجال السلك الإداري، حيث عمل ضابطاً إدارياً في كل محليات الولاية، ثم مديراً تنفيذياً لمحليات الفاشر وأم كدادة واللعيت وسرف عمرة والطينة وكبكابية والسريف وكتم وطويلة ومليط.

كما تقلد مناصب إدارية رفيعة، منها أمين ديوان الحكم المحلي بولاية شمال دارفور. وعمل في عدد من ولايات السودان الأخرى، وكان الفقيد متفرداً معروفاً بتفانيه في عمله.

الفقيد كان متفرداً في عمله، حيث سخر كل وقته وجهده لمصلحة العمل العام، وظل مرابطاً في الفاشر رغم الظروف الصعبة حتى لحظة استشهاده، يعمل بكل تجرد ونكران للذات في سبيل تقديم المساعدة والخدمة لأهل الفاشر الذين يعانون من ويلات الحصار الجائر.

الشهيد محمداي يمضي إلى ربه اليوم ضمن مئات آخرين من أهل الفاشر سبقوه إلى الرفيق الأعلى في مسيرة لن تتوقف مهما كانت التضحيات. فبالأمس القريب، تقدم المشيعون لضحايا الهجوم الإرهابي البربري والشنيع الذي نفذته مليشيا الدعم السريع على المصلين بمسجد حي الصافية بمدينة الفاشر يوم الجمعة وهم يؤدون صلاة الصبح، حيث ارتقى عدد (75) شهيداً وأصيب (10) آخرون بجروح خطيرة. فها هو اليوم قد اصطفاه الله عز وجل ليلحق بركبهم. وإن فجر الانتصار قادم لا محالة بمشيئة الله.

نسأل الله له وزوجته الجنة وخالص التعازي لأسرته المكلومة. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

سونا