انعقاد أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان وروسيا

تنعقد يوم الأربعاء بموسكو اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتجارة والاقتصاد، حيث يرأس الجانب السوداني السيد نور الدائم محمد طه وزير المعادن، فيما يرأس الجانب الروسي السيد ألكسندر كوزلوف وزير الموارد الطبيعية والبيئة، بمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين.

بينما تنعقد الاجتماعات الفنية للجنة غداً الاثنين وتستمر لمدة يومين برئاسة الدكتورة هند صديق وكيل وزارة المعادن، وبمشاركة السفير حسين الأمين وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وممثلي الوزارات والمؤسسات الاقتصادية والخدمية، وبمشاركة رئيس وأعضاء الجانب الروسي في اللجنة الفنية.

وقال السفير محمد الغزالي سراج سفير السودان لدى روسيا (لسونا) إن اللجنة الوزارية المشتركة مع روسيا تعتبر أول لجنة مشتركة للسودان تنعقد منذ بداية الحرب في أبريل 2023، مما يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والإسهام المبكر في جهود إعادة الإعمار بالسودان.

سونا