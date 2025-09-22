وفاة الفنان السعودي حمد المزيني

أعلن الفنان فايز المالكي، وفاة الفنان السعودي القدير حمد المزيني، الأحد. وقال المالكي عبر حساب على “إكس”: “انتقل إلى رحمة والدنا وحبيبنارالفنان حمد المزيني”.

وأعلن عن موقع الصلاة عليه إذ قال إن الصلاة عليه ستقام في مسجد الراحجي العصر.وحمد المزيني، لم يكن ممثلًا فقط بل كاتب وشاعر أثر الحياة الفنية والأدبية.

ولد عام 1945 في عنيزة بالسعودية، وبدأ مشواره الفني عام 1986، في مجال الدراما المسرحية والتلفزيونية، له من الأعمال الفنية الكثير، شارك في العديد من المسلسلات منها “طاش ما طاش” و”بيني وبينك” و”غشمشم”.

جريدة المدينة