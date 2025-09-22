الفريق شرطة/ موسي شره يسلم الفريق شرطة حقوقي/ عثمان دينكاوي مهام رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني

وجرت المراسم بحضور اللواء شرطة /عبد المحمود العوض مدير الإدارة العامة للجوازات، واللواء شرطة /خوجلي خير الله مدير الإدارة العامة للسجل المدني المكلف، إلى جانب عدد من الضباط ومنسوبي الإدارتين

وفي كلمته خلال إجراءات المناسبة أشاد الفريق شرطة / عثمان دينكاوي بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق شرطة /موسى شره أحمد في تطوير العمل برئاسة الهيئة والإدارتين مؤكدًا أن بصماته ستظل واضحة في مسيرة التحديث والتطوير المؤسسي. كما عبّر عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد في حياته المقبلة.

ومن جانبه، أشار الفريق شرطة/موسى شره إلى فخره بما تحقق خلال فترة توليه مهام رئاسة الهيئة مؤكدًا ثقته في قدرة الفريق دينكاوي على مواصلة المسيرة وتحقيق المزيد من الإنجازات في خدمة المواطنين وتعزيز الآداء المؤسسي.

المكتب الصحفي للشرطة