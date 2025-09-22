اتحاد أصحاب العمل السوداني يشارك في الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية في عمان

شارك اتحاد أصحاب العمل السوداني، ممثلاً بالدكتور مهندس مالك علي دنقلا، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، في الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، الذي انعقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان.

ناقش الاجتماع عدداً من المحاور المهمة، أبرزها اعتماد القوائم المالية لعام 2024، وتعيين مدقق حسابات لعام 2025، ومعالجة مديونية اتحاد الغرف السورية، بالإضافة إلى رفع الاحتياطي المالي للغرفة ليصل إلى 1,850,000 دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025.

ومن بين القرارات التي حظيت بإجماع الأعضاء، تمت تزكية السيد عبد الله صالح الكامل لرئاسة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية للدورة القادمة، حيث أعلن الدكتور مهندس مالك علي دنقلا، ممثلاً لاتحاد أصحاب العمل السوداني، تأييده لهذا الترشيح.

كما شهد الاجتماع إطلاق “مبادرة فلسطين”، التي تهدف إلى دعم المنتجات الفلسطينية بمبلغ مليون دولار، وتوفير أسواق لتسويق هذه المنتجات. كذلك، ناقش الأعضاء مقترحاً لعقد مؤتمر اقتصادي في مصر خلال فبراير المقبل، يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية العالمية وصياغة رؤى موحدة للسياسات الاقتصادية.

ودعت الغرفة الإسلامية الدول الأعضاء إلى تقديم مقترحات للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيسها، المقرر إقامته قريباً. كما تقرر عقد الجمعية العمومية المقبلة في المدينة المنورة قبل نهاية العام الجاري .

سونا