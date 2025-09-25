الجوع بهزمنا لو ما اتوحدنا.. وزير الزراعة والري يزور هيئة حلفا الجديدة الزراعية

استهل البروفيسور عصمت قرشي عبد الله وزير الزراعة والري زيارته لهيئة حلفا الجديدة الزراعية الاربعاء بلقاء عدد من مزارعي هيئة حلفا الجديدة الزراعية بإدارة عمليات الري، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد علي مدير عام هيئة حلفا الجديدة وعدد من المدراء العامين ومهندسي الري برئاسة المهندس مفضل الطيب مدير عام عمليات الري ومدير البنك الزراعي.

هذا وقد استمع الوزير لقضايا المزارعين، وقدم مدير عمليات الري مهندس علي فضل الله تقريراً عن الترعة الرئيسية للمشروع والتي تبلغ 26 كيلو متراً. وقال إن المشروع نموذج للتعاون والترابط. واستعرض المشاكل والتي تتمثل في التعدي على الأبواب وأعشاب النيل والحلوف والتمويل.

وخلال جولته على الهيئة، وقف أ.د عصمت قرشي عبد الله وزير الزراعة والري على محصول الذرة الذي متبع فيه التقانات العالية وأسطول الهندسة الزراعية والمحالج، واطمأن على سير إعداد التقاوي.

وأكد الوزير أن مشروع حلفا قام على السلام المجتمعي وعلى توطين أهالي حلفا، مشيراً إلى أن هناك تحديات كبيرة. وبشر عصمت أن هناك استثمارات قادمة تم الاتفاق عليها مع العديد من الدول للاستثمار وعمل شراكات تعاقدية مع المشروع والمزارعين.

ودعا إلى العمل الجماعي، وأضاف عصمت أن المدخل والمخرج للزراعة هي البحوث الزراعية بتقاناتها، وقال (إن الجوع بهزمنا لو ما اتوحدنا).