ترتيبات لافتتاح مجمع للسجل المدني والجوازات بأبوحمد

استقبل المدير التنفيذي لمحلية أبوحمد الأستاذ مامون مجذوب شعرابي ومدير شرطة المحلية العقيد فيصل حسن عمر، الاربعاء، وفد الولاية برئاسة العميد شرطة محجوب أحمد مدير إدارة السجل المدني بولاية نهر النيل والعقيد محمد تاج السر نائب مدير جوازات الولاية، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لافتتاح مجمع جوازات السجل المدني والوقوف على التجهيزات الجارية من أجهزة حيوية وتقنيات حديثة وأثاثات.

وكان فريق السجل المدني قد سبق الوفد إلى أبوحمد بكامل قوته من الضباط والأفراد تمهيداً لبدء العمل بالمجمع. وعقد الوفد فور وصوله اجتماعاً مع المدير التنفيذي لمحلية أبوحمد الأستاذ مامون مجذوب شعرابي ومدير شرطة المحلية العقيد فيصل حسن عمر، جرى خلاله بحث الترتيبات النهائية لضمان انطلاقة العمل بالمجمع وتقديم خدمات ميسرة للمواطنين.

كما قام الوفد بزيارة تفقدية لمرافق المجمع الجديد للوقوف ميدانياً على آخر لمسات الإعداد، حيث أشادوا بسير العمل.