بطران يقف على تفعيل الأداء بالتخطيط ومراكز تقانة المعلومات بوزاتي التنمية الاجتماعية والصحة

استهل الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات بولاية الخرطوم الدكتور عصام بطران جولاته التفقدية لتفعيل الأداء بالتخطيط ومراكز تقانة المعلومات بوحدات الولاية المختلفة بالطواف على وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة..

والتقى د. بطران الأستاذ صديق حسن فريني المدير العام لوزارة التنمية الإجتماعية بمقر الوزارة بالخرطوم، والدكتور محمد إبراهيم مدير الإدارة العامة للإستراتيجية والمعلومات بمقر وزارة الصحة بحضور أعضاء الفريق الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للاستراتيجية..

من جانبه أكد فريني على اهمية التخطيط الاستراتيجي وتقانة المعلومات خلال المرحلة المقبلة ،مؤكدا ان التحديات الإجتماعية تعاظمت وتحتاج الي ابراز دور الوزارة بصورة اكبر كما ان لدي الوزارة مراكز معلومات ودراسات متقدمة تحتاج إلى ضخ الدماء عقب ما خلفته الحرب من تدمير للبنى التحتية..

وقال الدكتور محمد إبراهيم أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم يقع على عاتقها كثير من التحديات التي يمكن أن يتم علاجها عبر التخطيط الاستراتيجي لما له من أهمية في وضع الخارطة الصحية ومكافحة الأوبئة وأمراض الحرب في الطريق الصحيح بإيجاد الحلول الناجعة والمستدامة وإعادة إعمار القطاع الصحي..

د. بطران أشار إلى ان وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة معنيتان بسلامة المواطن واستقراره وامنه الإجتماعي والصحي وان الهدف من هذه اللقاءات هو حصر الإحتياجات المتمثلة في الأجهزة والقوي العاملة، وتفعيل العمل بمراكز المعلومات حسب توجيهات السيد الوالي إضافة إلى إكمال البناء الاداري لادارات التخطيط الاستراتيجي، و التشاور حول إعداد خطة العام (2026م) بالإضافة الي المطلوبات الخاصة بسد النقص في القوي العاملة ، و رفع تقارير الاداء بصورة دورية اضافة الي عقد جلسات نقاشية وورش عمل لوضع مقترحات موجهات الخطة متوسطة المدى 26 – 2036م و اعادة صياغة الرؤية والرسالة وتحديث الأهداف والسياسات والمرجعيات وفق الوضع الراهن..

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات النظر إلى أهمية المطلوبات التي من شأنها ان تنهض بالتخطيط الاستراتيجي ومراكز تقانة المعلومات بالولاية، مؤكدا اهمية التعاون والتنسيق في المرحلة القادمة، وقد تم التامين علي عقد ورش عمل للفريق الاستراتيجي بالوزارتين للتشاور حول إعادة صياغة الرؤية والرسالة وتحديث الأهداف والسياسات المرجعيات..

