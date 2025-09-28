جدل حول انفصال شيماء سيف ومحمد كارتر للمرة الثانية بعد إلغاء متابعتهما لبعضهما

ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن انفصال الفنانة شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر للمرة الثانية، بعد زواج استمر 7 سنوات، وذلك عقب غيابهما عن الظهور معًا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.

وفي أول رد فعل لها على تلك الأنباء، تجاهلت شيماء سيف ما يتم تداوله، واكتفت بمشاركة صورة من حفل الزفاف عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، من دون أن توضح حقيقة ما يتردد.

كما زاد الجدل حول الأمر بعدما لاحظ الجمهور أن الثنائي ألغى متابعة بعضهما البعض على موقع إنستجرام، وهو ما اعتبره البعض إشارة إلى وجود خلاف أو انفصال جديد بينهما، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن يؤكد أو ينفي الخبر.

يذكر أن في فبراير الماضي أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها مدير الإنتاج محمد كارتر، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: «قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوّض بإذن الله، برجاء احترام رغبتي وأني مش حابة أتكلم في الموضوع.. دعواتكم بالخير».

لكن بعد مرور شهر واحد فقط، فاجأ محمد كارتر الجمهور بإعلان عودته لشيماء سيف، ونشر صورة تجمعهما عبر إنستجرام معلقًا: «اللهم ألّف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا.. حبيبتي رجعت لحضني».

المصري اليوم