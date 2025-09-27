وزير الشباب والرياضة يمهّد لشراكات استراتيجية لدعم اقتصاديات الشباب ومعالجة قضاياهم

إلتقى وزير الشباب والرياضة البروفيسور أحمد آدم الجمعة بمقر الوزارة ببورتسودان، وفداً من القطاع الاجتماعي للمشروع الوطني لإصلاح وإعمار النسيج المجتمعي السوداني التابع لهيئة علماء السودان، برئاسة الدكتور سلمان محمد عبيد حمدان، رئيس القطاع، وعضوية الدكتور عمر محمد آدم.

وأكد الوزير خلال اللقاء اهتمام وزارته بتمكين الشباب والاعتناء باقتصادياتهم، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية وخطة “حكومة الأمل” التي يقودها رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، مشيراً إلى أن الشباب يمثلون أولوية قصوى في برامج المرحلة الانتقالية.

من جانبه، نقل وفد الهيئة حرص رئيس المشروع والأمين العام لهيئة علماء السودان، البروفيسور علي عيسى عبد الرحمن، على تعزيز التنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ المبادرات الداعمة للشباب ومعالجة قضاياهم بصورة شاملة.