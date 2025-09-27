واليا كسلا والبحر الأحمر يشهدان تنصيب المهندس علي عبد القادر شكيلاي ناظراً لعموم قبائل الحلنقة

شهدت ولاية كسلا اليوم مراسم تنصيب المهندس علي عبد القادر شكيلاى ناظراً لعموم قبائل الحلنقة بولاية كسلا، ومراسم تأبين ناظر القبيلة مراد جعفر شكيلاي الذي انتقل الي جوار ربه يوم الأربعاء، وذلك بحضور واليي كسلا اللواء الركن م. الصادق محمد الازرق، والبحر الاحمر الفريق الركن مصطفي محمد نور، إلى جانب عدد من قيادات الإدارة الأهلية ومكونات مجتمع كسلا من الرسميين والشعبيين.

وخاطب واليا كسلا والبحر الأحمر المراسم حيث أثنيا على الناظر الجديد ورحبا بالتنصيب، وترحما على الناظر السابق وعددا مآثره، وأشارا الى أن المراسم تمت وفق موروثات ثقافية واجتماعية ضاربة في الجزور.

وأكد الواليان إهتمامها بالادارات الأهلية لما لها من أدوار في رتق النسيج الإجتماعي ودعم التعايش السلمي والمحافظة على السلم المجتمعي بهدف خدمة مصالح المجتمعات المحلية. واعلنا وقوف حكومتي الولايتين إلى جانب الناظر علي عبد القادر شكيلاي وتوفير السند له لينجح في مهمته.

وتحدث ناظر الحلنقة المهندس علي عبد القادر شكيلاي، عن افضال الفقيد مراد شكيلاي، ودوره في المحافظة على إرث القبيلة والتعاون مع المكونات المحلية الاخرى في دعم قضايا المنطقة، وتعهد بان يكون علي قدر المسئولية والسير على خطى الفقيد. داعياً إلى وحدة الصف السوداني.