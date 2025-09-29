عبير صبري توضح أسباب ابتعاد بعض النجوم عن الفن

شنت الفنانة عبير صبري، خلال مشاركتها في إحدى ندوات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، هجوماً على صناع السينما الذين يحصرون الفنان في أدوار معينة، كاشفة عن الصعوبات التي تواجهها في التنوع داخل أدوارها الفنية، مؤكدة أن الفنان مطالب بالاستمرارية والتطوير، لكن في نفس الوقت يواجه قيودًا تحول دون تنويع أدواره.

وقالت عبير: “الفنان لازم يكمل ويستمر عشان أدواته ما تصديش ويطور من نفسه وينوع، لكن هل إحنا في إيدينا ننوع؟ إحنا ممنوعين من التنوع، لأن في مخرج معندوش حرية إنه يختارني، لأن في حد تاني بيتحكم في الاختيارات”.

وأضافت: “أنا مضطرة أكمل في نفس الدائرة اللي مش راضية عنها، وعايزة أروح في حتة تانية لكن مش عارفة”.

وأشارت عبير صبري الى أن هذه القيود تؤثر بشكل كبير على مسيرة الفنان، وتحد من قدرته على تقديم أعمال متنوعة تبرز موهبته الحقيقية.

عبير صبري تتألق في رمضان الماضي

يذكر أن عبير صبري، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “الحلانجي”، بطولة محمد رجب تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام وشارك في العمل كل من أيتن عامر، دانا حلبي، طارق صبري، محمد لطفي وآخرين ودارت الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

وعلى الجانب السينمائي، شاركت عبير صبري في فيلم “ليلة العيد”، بطولة يسرا تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز وشارك في العمل كل من ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، سيد رجب وتناول العمل فكرة القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا المصري.

