‏وسط حفاوة بالغة، رئيس مجلس السيادة – القائد العام يتفقد مدينتي بارا والأبيض

تفقد اليوم السيد رئيس مجلس السيادة – القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القوات بمدينة بارا ووقف على جاهزيتها .

وفي ذات السياق زار سيادته مدينة الأبيض حيث إجتمع بالقيادات العسكرية والأمنية وتلقى تنويراً عن الأوضاع بشمال كردفان، كما إلتقى سيادته حكومة وجماهير مدينة الأبيض التي خرجت جموعها مرحبة بالزيارة التاريخية لسيادته وسط هتافات (جيش واحد -شعب واحد).

يذكر أن ولاية شمال كردفان تشهد نجاحات عملياتية كبيرة تكللت بتكبيد مليشيا آل دقلو خسائر كبيرة تمثلت في هلاك المئات وإستلام أكثر من مائة عربة قتالية وتطهير عدد من المناطق.