إعلام ليفربول يهاجم صلاح: فقدت سرعتك ولم تعد حاسماً

وجهت وسائل إعلام إنجليزية مختصة بأخبار نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، هجوماً حاداً للنجم المصري محمد صلاح، بعد الخسارة 2-1 أمام كريستال بالاس.

وسقط ليفربول بالخسارة للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في صدارة الترتيب.

وحصل صلاح على تقييم “5.9” من صوفا سكور وهو أقل لاعبي الفريقين تقييمًا بين جميع اللاعبين المشاركين مع زميله ميلوش كيركز.

وكتب موقع ‘thisisanfield’ المختص بأخبار ليفربول: قدم صلاح أداء خجولاً للغاية طوال المباراة، إذ كانت أبرز فرصه من ركلة حرة ارتطمت بالحائط البشري، بالإضافة إلى تمريرة لألكسندر إيساك.

وأضاف الموقع البريطاني: لم يعد صلاح يتمتع بالسرعة الفائقة التي تؤهله ليكون لاعبًا حاسمًا ليساهم في فوز ليفربول، وقد تعامل معه كريستال بالاس بسهولة نسبية.

وكتبت صحيفة “ليفربول إيكو” عن صلاح: واجه صعوبة في أساسيات اللعب، ولم يقدم لليفربول أي أداء هجومي يُذكر قبل الاستراحة، ولم يقدم أي تغطية دفاعية. تحسن أداء صلاح بشكل طفيف بعد ذلك، لكنه لا يزال مخيباً للآمال.

ومنحت الصحيفة المختصة بأخبار ليفربول تقييم 4 من 10، وهو أقل لاعبي الفريق برفقة ألكسندر إيساك وإبراهيما كوناتي.

فيما تساءل حساب ‘Living Liverpool’ قائلاً: لا نعلم لماذا ينفذ صلاح كل الركلات الحرة لنا، فهو لا يسجل منها أبدًا”، فيما علق أحد متابعي الحساب قائلاً: لقد سئمت من التظاهر بأنه جيد. إذا استثنينا اللاعبين الجدد الذين يحتاجون إلى وقت كافٍ، وماكا الذي ليس في كامل لياقته البدنية، فهو أسوأ لاعب لدينا، يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو لاعب لا يُستبعد من القائمة.

ولم يسجل النجم المصري سوى هدفين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم في ست مباريات خاضها مع الفريق.

وحل صلاح رابعاً في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 خلف الفرنسي عثمان ديمبلي والإسباني لامين يامال والبرتغالي فيتينيا.

