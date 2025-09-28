فيسبوك

يا سلاااااام يا عبقري زمانه !!

2025/09/28
حاج ماجد
حاج ماجد سوار

يا سلاااااام يا عبقري زمانه !!
تصريحك هذا يعني :
١/ عودة الهالك و شخصك و التعايشي و عاشة موسى و آخرين إلى مجلس السيادة !!
٢/ عودة عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء و بدوره سيقوم بتعيين الهالك رئيساً للجنة الإقتصادية !!
٣/ عودة سيئة الذكر (لجنة التمكين) و وجدي شاشات ، و صلاح مناع ، و عجوبة ، و ……
ليمارسوا هوايتهم في الإبتزاز و تدمير الخدمة المدنية و الإقتصاد !!
٤/ عودة مريم الصادق وزيرةً للخارجية !!
٥/ عودة محمد الأمين التوم وزيراً للتربية و التعليم و القراي مديراً للمناهج !!
٦/ عودة (ا ل م ث ل ي ي ن) إلى مقر جمعية القرآن الكريم !!
٧/ عودة المليشيا إلى مواقعها في العاصمة و الولايات !!
٨/ عودة شعار : (معليش معليش ما عندنا جيش) و شعار (كنداكة جا بوليس جرا) !!
٩/ عودة الإطاري و مشروع تفكيك القوى العسكرية و الأمنية !!
١٠/ عودة فولكر و الرباعية !!
ببساطة عودة مشروع الفوضى و الفساد و تفكيك المجتمع السوداني و التدمير الممنهج للبلاد !!
(يا محمد منقة إتغطى كويس عشان ما تجيك زي الأحلام دي)
و بالمناسبة أنا مستعد لمنازلتك في دائرة (أمروابة) في الإنتخابات المقبلة إذا سمح لك القضاء بالترشح !!

H-Magid Elsuwar

