يا سلاااااام يا عبقري زمانه !!

تصريحك هذا يعني :

١/ عودة الهالك و شخصك و التعايشي و عاشة موسى و آخرين إلى مجلس السيادة !!

٢/ عودة عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء و بدوره سيقوم بتعيين الهالك رئيساً للجنة الإقتصادية !!

٣/ عودة سيئة الذكر (لجنة التمكين) و وجدي شاشات ، و صلاح مناع ، و عجوبة ، و ……

ليمارسوا هوايتهم في الإبتزاز و تدمير الخدمة المدنية و الإقتصاد !!

٤/ عودة مريم الصادق وزيرةً للخارجية !!

٥/ عودة محمد الأمين التوم وزيراً للتربية و التعليم و القراي مديراً للمناهج !!

٦/ عودة (ا ل م ث ل ي ي ن) إلى مقر جمعية القرآن الكريم !!

٧/ عودة المليشيا إلى مواقعها في العاصمة و الولايات !!

٨/ عودة شعار : (معليش معليش ما عندنا جيش) و شعار (كنداكة جا بوليس جرا) !!

٩/ عودة الإطاري و مشروع تفكيك القوى العسكرية و الأمنية !!

١٠/ عودة فولكر و الرباعية !!

ببساطة عودة مشروع الفوضى و الفساد و تفكيك المجتمع السوداني و التدمير الممنهج للبلاد !!

(يا محمد منقة إتغطى كويس عشان ما تجيك زي الأحلام دي)

و بالمناسبة أنا مستعد لمنازلتك في دائرة (أمروابة) في الإنتخابات المقبلة إذا سمح لك القضاء بالترشح !!

H-Magid Elsuwar

