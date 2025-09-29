عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

تخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب الى العلاج حيث تمتد رحلة علاجها داخل إحدى المستشفيات لمدة 6 أشهر.

وتتواجد شيرين عبد الوهاب داخل المستشفي فى عزلة تامة حيث يمنع عنها أى وسائل تواصل مع العالم الخارجي.

شيرين عبد الوهاب

وسبق أن أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن انتهاء أزمتها مع محاميها المستشار ياسر قنطوش؛ بعد خلافهما الذي تصدر محركات البحث الفترة الماضية.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في بيان إعلامي لها: “مساء الخير، أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قطنوش، هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل بين الإخوات، الأستاذ ياسر أخ وصديق، من أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي، وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير”.

