هشام احمد شمس الدين .. وداه الكورنر 😁
يا جماعة الليلة الحاصل ده كوميديا أكتر منو مناظرة سياسية.
المقابلة الفاتت هشام أحمد شمس الدين جاهم بـ”فهم الحوار”.
لكن اتفاجأ لقى الموضوع كوار “ولعلعلة وكواريك ” من شريف محمد عثمان—يعني كلام ساي، زي زول بيقول “يمكن، غالباً، ماعارف” وووواك ورررووووك .
ميزة هشام إنو ما بقع في نفس الحفرة مرتين، وبسرعة بتعلم من التجارب.
المرة دي جاهم مقلع من بره ،
ساق شريف من يده ومعاهو الحكم الخائن أحمد طه—ياخ دا نفسو زي حكم كورة بيتواطأ مع الخصم ويقول ليك “اللعب النظيف” 😂.
وداهم الكورنر، وقلبهم ليك قلب الطعمية، جلدهم جلد بلا رحمة، عمل ليهم عرض مشترك في “الكورنر”، وخلاهم هناك زي الكراسي المكسرة في نادي قديم.
أنا من زمان عندي قناعة: أي صعلوك لازم يضوق صعلكتو.
لو ما وريتو أسلوبو بيرجع يفهم إنو الترفع ضعف، والحاصل الليلة ده برهان عملي.
هشام نفذ القانون دا بالحرف، وما اكتفى بالدرس—خلاهم “مرمين” ساكت هناك ، ومتع الجمهور الذي صفق للعرض المسرحي المجاني.
وبل بس… دا كان أول شوط!
#هشام_شمس_الدين
وليد محمدالمبارك احمد