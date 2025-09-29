فيسبوك

هشام احمد شمس الدين .. وداه الكورنر 😁

2025/09/29
وليد محمد
وليد محمد المبارك

يا جماعة الليلة الحاصل ده كوميديا أكتر منو مناظرة سياسية.
المقابلة الفاتت هشام أحمد شمس الدين جاهم بـ”فهم الحوار”.
لكن اتفاجأ لقى الموضوع كوار “ولعلعلة وكواريك ” من شريف محمد عثمان—يعني كلام ساي، زي زول بيقول “يمكن، غالباً، ماعارف” وووواك ورررووووك .
ميزة هشام إنو ما بقع في نفس الحفرة مرتين، وبسرعة بتعلم من التجارب.
المرة دي جاهم مقلع من بره ،
ساق شريف من يده ومعاهو الحكم الخائن أحمد طه—ياخ دا نفسو زي حكم كورة بيتواطأ مع الخصم ويقول ليك “اللعب النظيف” 😂.
وداهم الكورنر، وقلبهم ليك قلب الطعمية، جلدهم جلد بلا رحمة، عمل ليهم عرض مشترك في “الكورنر”، وخلاهم هناك زي الكراسي المكسرة في نادي قديم.
أنا من زمان عندي قناعة: أي صعلوك لازم يضوق صعلكتو.
لو ما وريتو أسلوبو بيرجع يفهم إنو الترفع ضعف، والحاصل الليلة ده برهان عملي.
هشام نفذ القانون دا بالحرف، وما اكتفى بالدرس—خلاهم “مرمين” ساكت هناك ، ومتع الجمهور الذي صفق للعرض المسرحي المجاني.
وبل بس… دا كان أول شوط!
#هشام_شمس_الدين
