هشام احمد شمس الدين .. وداه الكورنر 😁

يا جماعة الليلة الحاصل ده كوميديا أكتر منو مناظرة سياسية.

المقابلة الفاتت هشام أحمد شمس الدين جاهم بـ”فهم الحوار”.

لكن اتفاجأ لقى الموضوع كوار “ولعلعلة وكواريك ” من شريف محمد عثمان—يعني كلام ساي، زي زول بيقول “يمكن، غالباً، ماعارف” وووواك ورررووووك .

ميزة هشام إنو ما بقع في نفس الحفرة مرتين، وبسرعة بتعلم من التجارب.

المرة دي جاهم مقلع من بره ،

ساق شريف من يده ومعاهو الحكم الخائن أحمد طه—ياخ دا نفسو زي حكم كورة بيتواطأ مع الخصم ويقول ليك “اللعب النظيف” 😂.

وداهم الكورنر، وقلبهم ليك قلب الطعمية، جلدهم جلد بلا رحمة، عمل ليهم عرض مشترك في “الكورنر”، وخلاهم هناك زي الكراسي المكسرة في نادي قديم.

أنا من زمان عندي قناعة: أي صعلوك لازم يضوق صعلكتو.

لو ما وريتو أسلوبو بيرجع يفهم إنو الترفع ضعف، والحاصل الليلة ده برهان عملي.

هشام نفذ القانون دا بالحرف، وما اكتفى بالدرس—خلاهم “مرمين” ساكت هناك ، ومتع الجمهور الذي صفق للعرض المسرحي المجاني.

وبل بس… دا كان أول شوط!

