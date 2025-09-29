جنرال التمكين ود الفكي عين ثلاثة من كوادر الإتحاديين كمصادر لمراقبة علي كرتي

في أحد أيام قحت الغابرة عين جنرال التمكين ود الفكي ثلاثة من كوادر الإتحاديين كمصادر لمراقبة علي كرتي ورصد تحركاته، وقد تلقى هؤلاء الكوادر تدريبا جيدا وطويلا في الرصد والإختراق في مكتب تأهيل الكوادر بالحزب الشيوعي السوداني ..

اكتشف مرافقي كرتي وجود المصادر الثلاثة في أحد اللقاءات وأخبروه بهم ، لكنه بعد قليل لاحظ غيابهم فسأل مرافقيه عنهم، وعن كيف تخلصوا منهم ؟؟

فأجاب أحد المرافقين :

والله يا دكتور ، قلنا للناس ، بعد اللقاء دا ينتهي، حنعمل (فتة كدايس) .. بعدها حدث ما حدث ..

وقد قيل أن أكثر المصادر وعيا حين عاد ليبلغ تقريره لسيده فكي منقة ، أخبره بما جرى وسأله :

ماذا كان يقصد هؤلاء حين تحدثوا عن (الفتة) ؟؟ هل كانوا يقصدون الأكل في عرف (البروليتاريا الرثة) ؟؟ أم أنهم كانوا يقصدون الفتة بمعناها البوهيمي المحلي في عرف (قاع المدينة) ؟؟

فأخذ فكي منقة شفطة في سيجاره الكولومبي العتيق وقال :

كلو وارد يا جماعة ، الناس تمشي قدام ..



يوسف عمارة أبوسن