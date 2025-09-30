أبرزهم ماجد الكدواني ومنة شلبي.. السينما المصرية تنتعش بـ أفلام النجوم خلال شهر أكتوبر

أوشك موسم صيف 2025 على الانتهاء، وجاءت خاتمته مُزينة بـ باقة من أروع الأعمال الدرامية والكوميدية لعشاق السينما، إذ ينتظر الجمهور المصري عرض 4 أفلام، انتظرها المشاهدون فترة طويلة، بعد الترويج لها وطرح إعلاناتها وبوستراتها التشويقية، وتنتمي هذه الأعمال لنوعيات مختلقة بين الاجتماعي والكوميدي والدرامي والخيال العلمي، وذلك إرضاءً لجميع الأزواق.

تدور أحداث فيلم «فيها إيه يعني» المقرر طرحه في دور العرض يوم 1 أكتوبر بمصر، في إطار كوميدي رومانسي، حيث يستعرض فكرة أن الحب قد يدق الأبواب في أي وقت، دون وجود سن معين له. ويروي الفيلم قصة رجل محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، وتتغير حياتهما عندما يلتقيان مجددًا بعد مرور سنوات، لتتصاعد الأحداث وتتشابك المواقف الكوميدية والرومانسية.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتاج عبدالعزيز، وهو من إنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وتأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

هيبتا 2

يسلط فيلم «هيبتا 2»، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية 8 أكتوبر في مصر، و9 أكتوبر بجميع الدول العربية، الضوء على أبعاد جديدة للعلاقات العاطفية، مع قصص وشخصيات مختلفة تحمل تحديات جديدة، لكنها تحافظ على الإطار ذاته الخاص بالجزء الأول،من تأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبوبكر، إخراج هادي الباجوري.

ويشارك في البطولة كلّ من منة شلبي بدور«سارة»، كريم فهمي بدور«آدم»، محمد ممدوح بدور«أسامة»، جيهان الشماشرجي بدور«رون»، سلمى أبوضيف بدور «مي»، كريم قاسم بدور«عماد»، مايان السيد بدور«فريدة»، وحسن مالك بدور«مصطفى».

السادة الأفاضل

فيلم «السادة الأفاضل» المقرر طرحه خلال شهر أكتوبر الجاري، من بطولة محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، انتصار، على صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج بوليت بروف للإنتاج السينمائي، سي سينما برودكشن، ريد ستار، فيلم سكوير، بداية فيلمز.

«أوسكار- عودة الماموث»

فيلم «أوسكار- عودة الماموث»، المقرر طرحه خلال شهر أكتوبر الجاري، فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم «أوسكار عودة الماموث» قد طرحت في وقت سابق الإعلان الرسمي الأول له، والذي عكس لمحات مشوقة من الفيلم الذي يجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، مشاهد الدراما المؤثرة، لحظات الأكشن المثيرة، وجرعات من الكوميديا التي تجعل من الفيلم تجربة عائلية استثنائية تناسب جميع الأعمار، حيث يتضمن الإعلان عودة مخلوقات عملاقة منقرضة تجوب شوارع المدينة، إلى جانب مطاردات مثيرة وصراعات ملحمية توحي بفيلم مميز يتجاوز التوقعات .

