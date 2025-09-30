«عايزين يقفلوا الحاجة الوحيدة اللي هتتعمل بشكل علمي».. دينا ترد على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص

ردّت الفنانة دينا على الانتقادات التي وُجّهت إليها عقب افتتاحها أكاديمية للرقص، مؤكدة أن الهدف منها فني وتعليمي بحت، وليس كما يتم تداوله.

وقالت دينا خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت الشمس»: «السناتر اللي بتدرس رقص موجودة في مصر ومالية البلد، ولو عايزين يقفلوا، يبقى هيقفلوا 120 مدرسة.. مشكلتهم معايا أني بعملها بشكل أكاديمي، الحاجة الوحيدة اللي هتتعمل بشكل علمي منظم عايزين يقفلوها».

وأضافت أن الأكاديمية تستعين بعدد من كبار المتخصصين في مجالات مختلفة، موضحة: «في الرقص اللاتيني معايا أهم المدربين، وفي التمثيل جاي وائل إحسان، وفي السيناريو تامر حبيب، وكمان في فنون الرقص الشعبي موجود ناس من فرقة رضا، وأنا نفسي كنت من أعضاء الفرقة. إحنا بنعمل حاجة أكاديمية مش بنعمل هلس».

كما ردت على انتقادات افتتاح الأكاديمية قائلة: «قلنا نعمل افتتاح نهزر ونرقص فيه دا من حقنا دي حفلتنا، المكان مش مفتوح دا للنساء فقط مش ممكن أعمل مكان رقص شرقي مفتوح أنا أخاف على نفسي هلم الناس عليا، كل الاعتراضات اللي جاتلي غير واقعية، وأهم من دا كله إحنا فننا بينسحب مننا، أنا بروح أمرن في كل العالم طيب ما أجيب العالم هنا هي مش عملة هتدخل البلد ومش ناس هتنزل تعمل إقامة وتحجز في فنادق وتنفع بلدي، أنا مصلحة بلدي مهمة، أنا مليش دعوة باللي بيعترضوا على فني أساسا لأن أنا بشتغل فن مصرح في الدولة، وعاملة ترخيص للمدرسة زيي زي 120 مدرسة تانية».

وأشارت دينا إلى أن الأكاديمية لا تقتصر على الرقص الشرقي فقط، بل تشمل أنواعا متعددة مثل السالسا، الباليه، والبوليوود، إلى جانب برامج علاجية للنساء للتخلص من الاكتئاب أو السمنة عبر الرقص مضيفة: «دي حاجة فنية وإحنا بنتعامل مع دكاترة نفسيين بيبعتولنا حالات اكتئاب للعلاج بالرقص وعندنا ناس بييجوا عشان يخسوا عندنا حاجات علاجية».

كما أكدت أنها تسعى للحفاظ على التراث الفني المصري، قائلة: «إحنا رقصنا كله بينتهي هنا وبيبتدي برة، رقص الغوازي والسمسمية بقوا يدرّسوه برة مش هنا، وأنا جايبة مدربين عشان نرجع التراث ده».

المصري اليوم