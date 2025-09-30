دائرة مرور ولاية الخرطوم تفتتح مركز ترخيص الركشات بقسم مرور محلية شرق النيل

افتتح اللواء شرطة/ إبراهيم صالح مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم المكلف صباح الاثنين مركز ترخيص الركشات بقسم مرور محلية شرق النيل بتشريف السيد مرتضى يعقوب بانقا المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل وأعضاء لجنة أمن المحلية وحضور مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالدائرة وعدد من الجهات ذات صلة.

مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم المكلف أشار الي أن إفتتاح مركز ترخيص الركشات بالمحلية يأتي في إطار إهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة و إنفاذاََ لخطط الإدارة العامة للمرور المرتبطة بتحقيق السلامة المرورية و تقديم أجود الخدمات المرورية بكفاءة عاليه لطالبي المعاملات المرورية وتسهيل وتبسيط أعمال المرور توفيرا للوقت والجهد، مثمناً الدعم الذي ظل يقدمه مدير الإدارة العامة للمرور للعمل المروري بالولاية

العقيد شرطة نورالدائم سيد أحمد رئيس قسم مرور محلية شرق النيل في كلمته خلال البرنامج أشار الي أن الهدف الرئيسي من الترخيص تقنين حقوق المواطنين وتمكينهم من ترخيص مركباتهم وأن مركز مرور شرق النيل يقدم خدمة مرورية للمواطن حتي لايذهب للمحليات البعيدة اوالولايات الاخري

المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل هنأ دائرة مرور ولاية الخرطوم بهذا الإنجاز والجهد الكبير الذي ظلت تضطلع به لإفتتاح مركز ترخيص الركشات بالمحلية مشيراً الي إنه يمثل إضافة حقيقيه لمسيرة العمل المروري وخطوة مهمه نحو تقديم خدمات مرورية متطورة تلبي حاجة المواطن بالمحلية