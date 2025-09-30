كيف يرفضو الكيزان ويتحالفو مع جيشهم؟

اربكني حنين القيادى بقحت وتحوراتها واعلانه امكانية التحالف مرة أخرى مع حميدتي والبرهان لضرب الاسلاميين. نفس جنجويد مذابح الجنينة وود النورة والهلالية وللا جنجويد جداد مدنيين ديمقراطيين ضر كدة بس؟

وبعدين لو اصلا دة جيش الكيزان ذي ما قالو كيف يتحالفو معاهو؟ وكيف يرفضو الكيزان ويتحالفو مع جيشهم؟ وللا وصفه بانهو جيش كيزان سناء داك كان كضب ساي؟

بعدين لاحظ انو استدعاء فزاعة الكيزان في اي سياق ومن غير مناسبة ليست مجرد لوثة عقلية او مرض نفساني وانما هي خدعة ايديلوجية لتبرير وتغطية كل اجرام وانتهازية اطراف اخري. واهم من ذلك ان استدعاء شيطان الكيزان هو اداة لعزل حكومة الأمر الواقع ودعوة للخارج للتدخل الفظ في الشأن السوداني وتزييت تحالف الكومبرادور مع هذا الخارج.

معتصم اقرع