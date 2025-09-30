ضبط أدوية غير مسجلة وعلاج مجاني بصيدليات خاصة بالجزيرة

تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية غير المسجلة وأدوية متخصصة للعلاج المجاني في الصيدليات الخاصة بمحلية ود مدني اليوم.

جاء ذلك لدى زيارة إشرافية تفتيشية للدكتور عمار يحيى سليمان، مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة بولاية الجزيرة، صباح اليوم للمؤسسات الصحية بمحلية مدني الكبرى، شملت منطقة أم سنط وبركات ودار أم وحي الكاسح وشارع المحطة بمدينة مدني، بغرض المراجعة من حيث مطابقة المواصفات ومراجعة الأدوية المسجلة وغير المسجلة بالصيدليات.

وقد تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية غير المسجلة والعلاج المجاني في الصيدليات الخاصة، حيث تم التعامل مع هذه المؤسسات الخاصة ومصادرة الأدوية، وسيتم إحالتها والتعامل معها وفقا للقانون.

سونا