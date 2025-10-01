عادت من بيروت.. «عيلة الملك» تستقبل شكران بـ «العراضة الشامية»

استقبلت الفنانة شكران مرتجى، استقبالا استثنائيا بـ«العراضة الشامية» من قبل أسرة مسلسل «عيلة الملك» إثر عودتها من بيروت وتكريمها في مهرجان «الموريكس دور» عن مجمل أعمالها الفنية.

ونشرت شكران فيديو على صفحتها في «إنستغرام» يظهر فيه صنّاع المسلسل وهم يحيطون بها وسط أجواء احتفالية، وعلقت: «أسرة مسلسل عيلة الملك بالعراضة الشامية احتفلوا بجائزة موركس دور، شكرا للجميع، الغوالي غمروني بمحبتهم ولطفهم، بحبكم يا ملوك».

وفي مسلسل «عيلة الملك»، تجسد شكران شخصية «سندس»، امرأة فقيرة تعيش في حي شعبي بعد أن تركها زوجها بمفردها تواجه صعوبات الحياة وتربية ابنها، وسط صراعات مع شقيقها والمجتمع، والعمل من تأليف شادي كيوان، ميادة إبراهيم، معن سقباني، الإخراج محمد عبدالعزيز، إنتاج شركة افاميا الدولية وشركة قبنض ميديا، المنتج المنفذ والإشراف العام فراس الجاجة، ويضم طاقم التمثيل: عبدالهادي صباغ، إلى جانب شكران مرتجى، ومعهما: سلمى المصري، لجين إسماعيل، جوان خضر، ولاء عزام، مديحة كنيفاتي، رنا ريشة، هدى الشعراوي، تيم عزيز، فضلا عن مجموعة من الوجوه الشابة.

الأنباء الكويتية