السعودية.. بدء المرحلة الثانية لخفض أسعار تذاكر الطيران الداخلية

بدأت الهيئة العامة للطيران المدنيِّ حاليًّا العمل على المرحلة الثانية؛ لخفض اسعار التذاكر الداخليَّة، والتى تستهدف 10 مسارات، على أن تتبعها المرحلة الثالثة وتضم 13 مسارًا.وأشار تقرير رسمي إلى أنَّ الهيئة أطلقت خطة دعم المسارات الداخليَّة منخفضة الحركة، وشملت المرحلة الأولى في 2024 دعم 4 مسارات، كما طلبت من الناقلات الوطنيَّة شراء أكثر من 500 طائرة جديدة؛ ممَّا يعزِّز السعة المقعديَّة، وخفض أسعار التذاكر نتيجة زيادة العرض.

كما تعمل الهيئة على جذب الناقلات الأجنبيَّة من خلال التنسيق مع الجهات المعنيَّة لاستحداث مسارات دوليَّة جديدة؛ ممَّا يوفِّر خيارات سفر متنوِّعة، ويدعم تنافسيَّة قطاع الطيران.وتضمَّنت الخطوات إصدار اللائحة الاقتصاديَّة لتنظيم التراخيص الاقتصاديَّة للناقلات الأجنبيَّة، واستقطاب الأخيرة من خلال منحها حق الحريَّة لتسيير طائرات شحن، ممَّا يعزِّز التبادل التجاريِّ، ويرفع حجم الشحن الجويِّ.

من جهة أخرى أكد التقرير نجاح الهيئة في رفع تمثيل المرأة في المناصب القياديَّة إلى 17%، كما ارتفع عدد الموظفين السعوديِّين في القطاع الجويِّ إلى 14317 بما يتجاوز المستهدَف بنسبة 124%.

كما تم دعم 6000 وظيفة ضمن برنامج «توطين 2» لتعزيز فرص التوظيف مع إطلاق برنامج التدريب التعاونيِّ لطلاب هندسة الطيران لرفع مستوى الكفاءات الوطنيَّة.

