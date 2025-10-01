يجب ان نُحافظ على النسيج الإجتماعي الذي دمرته الحرب وجعلت بيننا كشعب فروقات نفسية واجتماعية كتيرة …

الآن الجيش والقوات المشاركة له يزحف إلى غرب السودان غربنا الحبيب فلنا هناك أهل وارحام وزملاء وأصدقاء وغيرها من الروابط السودانية الجميلة عليه نُطمئن أهلنا في دارفور وكردفان أن الجيش هو منكم وفيكم ولا عداء للجيش مع اي مواطن سوداني ولا القبلية تدخل في عقيدة الجيش ابداً

فأجلسوا في دياركم آمنين مطمئنين فأن وصلكم الجيش اليوم او غدٍ فسوف تكونوا في أيدي أمينة عليكم وتعاملوا أحسن ما يكون ..

الجيش مشكلته الاساسية مع المتمردين فقط لا مع القبائل

ولا مع النظارات والعُمد فهو الحارس مالكم ودمكم والمليشا

زائلة وإن طال السفر …

أبشروا بالخير

عائشة الماجدي