2025/10/01
الفاشر اصابت العقل المخطط للمليشيا بالشلل والجنون..
♦️- تدمير منظومات الدفاع الجوي التي يصعب استعواضها
♦️- ونجاح الاسقاط الجوي للفرقة والمواطنين وكسر الحصار الجوي
🚨- واليوم حدثين كل منهما يمثل كارثة ومصيبة علي المليشيا ..
◾️-الاول وقوع قوات المليشيا في كمين محكم هلك فيه العشرات من قوات النخبة واصيب مثلهم
◾️- ان هي الا سويعات ولم تبرد اخبار الكمين حتي تم استهداف اجتماع للمليشيا ضم مجموعة من كبار قادتها وخبرا كولمبيين واوكران مختصين في المسيرات والمدفعية ومنظومات الدفاع الجوي وتم القضاء عليهم جميعا..
– الحمد لله والشكر لله
– (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ).
#الفاشر_غراد
النور صباح
Alnour Sabah

2025/10/01