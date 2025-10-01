الفاشر اصابت العقل المخطط للمليشيا بالشلل والجنون..

♦️- تدمير منظومات الدفاع الجوي التي يصعب استعواضها

♦️- ونجاح الاسقاط الجوي للفرقة والمواطنين وكسر الحصار الجوي

🚨- واليوم حدثين كل منهما يمثل كارثة ومصيبة علي المليشيا ..

◾️-الاول وقوع قوات المليشيا في كمين محكم هلك فيه العشرات من قوات النخبة واصيب مثلهم

◾️- ان هي الا سويعات ولم تبرد اخبار الكمين حتي تم استهداف اجتماع للمليشيا ضم مجموعة من كبار قادتها وخبرا كولمبيين واوكران مختصين في المسيرات والمدفعية ومنظومات الدفاع الجوي وتم القضاء عليهم جميعا..

– الحمد لله والشكر لله

– (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ).

#الفاشر_غراد



Alnour Sabah