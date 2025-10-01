فيسبوك

مصطلح “أم كعوك” يثير جدلًا على منصات التواصل

2025/10/01
العطا
الفريق أول ياسر العطا

مصطلح “أم كعوك” يثير جدلًا على منصات التواصل بعدما وصفه القيادي بحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان بأنه يعتبر “خطاب الكراهية”
#رقمي
#السودان

الجزيرة – السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/10/01