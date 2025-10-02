شراكة سعودية سورية لتعزيز الطاقة المتجددة في سوريا وإنهاء أزمة الكهرباء

تسعى شركات سعودية إلى تنفيذ مشاريع طاقة متجددة في سوريا، في مبادرة تهدف إلى تقديم حلول جذرية لأزمة الكهرباء في البلاد والتي طال أمدها لأكثر من 14 عاما.

ووقعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، مذكرات تفاهم مع شركتي “الحرفي” و”سكلكو” السعوديتين، لإنشاء مشاريع طاقة شمسية وريحية بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط.

تعزيز الشراكة السعودية السورية

شهد التعاون بين السعودية وسوريا أخيرا توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الطاقة بين حكومتي البلدين، تشمل تعزيز التعاون في النفط، الغاز، البتروكيماويات، الكهرباء، الربط الكهربائي، والطاقة المتجددة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قدمت السعودية دعما لسوريا لتأمين احتياجاتها من الوقود عبر منحة قدرها 1.6 مليون برميل نفط، لتلبية جزء من احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء.

ووقع الصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة السورية، تقدم منحة بقيمة مليون و650 ألف برميل من النفط الخام، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، دعم الاقتصاد السوري، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دعم السوق المحلية بالمشتقات النفطية.

تطورات قطاع الطاقة في سوريا

وقعت السعودية قبل أيام اتفاقية ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المتنوعة مع وزارة الطاقة السورية، على هامش معرض دمشق الدولي، وتشمل هذه الصفقات دعم تطوير قطاع الطاقة في سوريا، بما في ذلك الكهرباء، النفط، والغاز.

وتغطي الـ 7صفقات التعاون في مشاريع الكهرباء، محطات النقل والتوزيع، المسوحات الجيوفيزيائية والجيولوجية، خدمات الحقول النفطية، حفر الآبار وصيانتها، التدريب الفني، تطوير الأيدي العاملة، وتقديم حلول متكاملة لتطوير وإدارة حقول النفط والغاز.

ووقعت شركة سعودية متخصصة في الطاقة المتجددة اتفاقية مع وزارة الطاقة السورية لإجراء دراسات لتطوير مشاريع محطات طاقة شمسية وأنظمة تخزين كهرباء بقدرة تصل إلى 1000 ميغاواط، بالإضافة إلى محطات طاقة ريحية بقدرة 1500 ميغاواط، بحسب موقع “الطاقة”.

كما تشمل تقييم المحطات الحالية، إعادة تأهيلها، وإبرام عقود تشغيل وصيانة، إلى جانب دراسة فنية لتقييم الشبكة الكهربائية وتحديد أفضل مزيج طاقةـ أما المذكرات الست، فتشمل مجالات الاستكشاف، إنتاج وتطوير حقول الغاز، وحفر الآبار.

تأتي هذه المشاريع ضمن استراتيجيات تهدف إلى إنهاء نقص إمدادات الكهرباء في سوريا، وتوسيع نطاق الطاقة النظيفة لتلبية الطلب المتزايد، كجزء من جهود إعادة الإعمار في البلاد.

