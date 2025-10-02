حقوقي سوداني: ضرورة التحقيق مع مفاوضي سد النهضة بسبب الفيضانات المدمرة

أكد الدكتور أحمد المفتي، مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان والمسؤول السابق والخبير في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، على “ضرورة المساءلة وتعويض المواطنين السودانيين بشكل فوري وعادل عن الأضرار، التي لحقت بهم جراء فيضان سد النهضة الإثيوبي”.

وقال المفتي في تصريح خاص لـ”سبوتنيك”، الثلاثاء، إن “أحد المكاسب التي سوقتها الدولة لمواطنيها في السابق بشأن سد النهضة، أنه بعد اكتمال السد لن يشهد السودان فيضانات مجددا، لكن الآن وبعد اكتمال السد وأول اختبار له حدث العكس تماما، حيث أطلقت إثيوبيا مؤخرا مياهًا أعلى بحوالي متر ونصف من فيضان 1988، ولقد اعترفت وزارة الموارد المائية السودانية بذلك، وحذرت المواطنين، ولكن أصابهم ضررا بالغا”.

وأضاف المفتي أنه “على وزارة الري السودانية، أن تعتذر للمواطنين علنا، وتفتح تحقيقا حول الموضوع لمساءلة من أساء التقدير أو أهمل، خاصة وأنه من بين أؤلئك من مُنح جوائز ضخمة نتيجة لحسن التفاوض حول سد النهضة، وأن تلتزم الوزارة أو تلزم إثيوبيا بتعويض المتضررين تعويضا عادلا وعاجلا”.

وشدد الحقوقي السوداني على “ضرورة أن يشمل التحقيق مخالفة إثيوبيا لما تم الاتفاق عليه من إمداد السودان بالكهرباء الرخيصة، التي وعد بها المواطنون، علاوة على عدم تمكينه من ثلاث دورات زراعية وغير ذلك كثير، لأن تلك الوعود التي لم تتحقق هي التي حملت السودان على اتخاذ موقفه المؤيد لسد النهضة”.

وأشار المفتي إلى أن “مفاوضي السودان أضاعوا حقوقه المائية على الرغم من تنبيهنا لهم كتابة عشرات المرات قبل بداية المفاوضات عام 2011، تلك جرائم في حق الوطن ينبغي أن لا تفوت من دون مساءلة جنائية ومدنية وإدارية تطال كل من تسبب فيها”.

وعادت الفيضانات لتضرب مناطق عدة في السودان، خلال الأيام الثلاثة الماضية، مخلفة خسائر محدودة حتى الآن، مقارنة بالسنوات الماضية، التي شهدت مئات الضحايا وتدمير عشرات الآلاف من المنازل والبنى التحتية.

وأطلقت وزارة الري السودانية “إنذارا أحمر”، محذرة من فيضانات محتملة واسعة النطاق، مع استمرار ارتفاع منسوب النيل الأبيض، رغم تراجع منسوب النيل الأزرق، في الآونة الأخيرة. وقد طالت الفيضانات مناطق في جنوب ولاية النيل الأزرق وولايتي سنار والجزيرة، دون تسجيل خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي جنوب العاصمة الخرطوم، غمرت المياه عددًا من المنازل في منطقة الكلاكلة، نتيجة ارتفاع منسوب النيل الأبيض القادم من بحيرة “فيكتوريا”.

التطورات الأخيرة أعادت الجدل حول تأثيرات سد النهضة الإثيوبي، الذي افتُتح رسميًا في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويقع على بعد 15 كيلومترًا فقط من الحدود السودانية. ويحتجز السد قرابة 74 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، ما أثار مخاوف من تغيرات مفاجئة في مناسيب المياه خلال موسم الفيضانات (من يوليو/ تموز إلى أكتوبر/ تشرين الأول).

ورغم تصريف السد نحو 750 مليون متر مكعب من المياه خلال الأسابيع الماضية، يرى خبراء أن ضعف التنسيق بين السودان وإثيوبيا في إدارة تشغيل السد يزيد من المخاطر، خصوصًا مع تراجع القدرة التخزينية لسدي “الروصيرص” و”سنار” إلى أقل من 300 مليون متر مكعب.

بينما يرى بعض المراقبين أن الفيضانات الحالية مرتبطة بتغيرات مناخية وأمطار غزيرة في الهضبة الإثيوبية ومنطقة بحيرة “فيكتوريا”، يعتقد آخرون أن توقيت ملء سد النهضة أسهم في وقوع فيضانات غير معتادة.

ويعد سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل، وتعتبر مصر أن السد “يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل”.

وكالة سبوتنيك