ياسمين الخطيب تسترجع ذكريات والدها في اليوم العالمي للقهوة

أحيت الإعلامية ياسمين الخطيب، ذكرى خاصة مع والدها في اليوم العالمي للقهوة الموافق 1 أكتوبر.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها على فيسبوك: “كان والدي يشرب قهوته تركي، سادة، بن غامق، محوِّج، ورغم انغرامه بـ (الوِش) كان يفضلها مغلية، مُعللاً القهوة أم وش زي الست الجميلة، مهرها سهر الليل”.

وتابعت: “وقد أورثني أبي طقوسه لشرب القهوة، بما فيها التعالي على (الوِش)، إلا طقس صناعة التحويجة بالمنزل. منذ وفاته أطوف على دكاكين البن، بحثاً عن رائحة قهوته التي يتقدمها بجرأة الهيل المطحون، تتبعه على إستحياء جوزة الطيب والمستكة، بينما يتسيد البن المحمص الموقف”.

وأضافت: “لم أوفق قط في العثور على تحويجة أبي، لكني توقفت عن البحث عنها، بعدما أدركت أن أهم مكوناتها لم يعد متوفراً: رائحة دخان السيجار وحبر الجرائد وصوت سعاله.. وابتسامته الصباحية”.

صدى البلد