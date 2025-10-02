وزير الداخلية يضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الشرطية لتعزيز العمل الأمني بولاية البحر الأحمر

أكد الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية إهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بتطوير وتحديث العمل الشرطى وتهيئة بيئة عمل شرطية متكاملة تحقق الأمن والإستقرار وتحد من الجريمة ، فضلا عن خدمات الشرطة فى مجالات المرور والجوازات والسجل المدنى وغيرها ، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الاربعاء الى ولاية البحر الاحمر بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/أمير عبدالمنعم فضل مدير عام قوات الشرطة واللواء شرطة حقوقي/دفع الله طه مدير شرطة ولاية البحر الأحمر وأعيان مجتمع مدينة هيا

وزير الداخلية خلال الزيارة قام بوضع حجر الأساس لإستراحة الشرطة وقسم شرطة هيا الجديد والذى سيتم تشييده بمواصفات هندسية حديثة و بمنطقة تهميم تفقد وزير الداخلية القوات العاملة مشيدا بتضحياتهم وجهودهم الكبيرة فى دعم الأستقرار بالمحلية

ممثل المنطقة أكد تقديرهم لجهود وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة وشرطة الولاية في بسط الأمن والأمان ونشر الخدمات بالمنطقة و معالجة كثير من التحديات الميدانية

فيما شهد وزير الداخلية بمحلية سنكات منطقة جبيت وضع حجر الأساس لقسم شرطة جبيت وسط إستقبال شعبي كبير من أهل المنطقة

وزير الداخلية أشاد بأهالي تهميم الذين هتفوا “جيش واحد، شعب واحد موكدا التزام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بتأهيل وصيانة كافة المؤسسات الشرطية في الولاية لتقديم خدمة أمنية شرطية تسهم فى راحة المواطن

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة للشرطة أن الزيارة هدفت الي رفع كفاءة العمل الشرطي وتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل لقوات الشرطةو تعزيز العلاقة بين الشرطة والمجتمع المحلي.