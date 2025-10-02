وزيرة الصناعة تؤكد بدء التعافي الحقيقي للقطاع الصناعي

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب بداية التعافي الحقيقي للقطاع الصناعي من آثار الحرب .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية الاربعاء لعدد من المصانع بولاية الخرطوم، مبينة أن العديد من المصانع بدأت الإنتاج الفعلي بعد الانتهاء من عمليات الصيانة وإعادة الإعمار .

حيث أشارت سيادتها إلى أن دخول المصانع في ولاية الخرطوم دائرة الإنتاج في كل القطاعات من شأنه أن يسهم في سد الفجوة الكبيرة التي حدثت في المنتجات السودانية بفعل التدمير الذي طال المنشآت الصناعية وتوقفها عن العمل .

وتوقعت أن يتم إحلال لمعظم الواردات وذلك بعد دخول بقية المصانع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة دعم الدولة الكامل في جميع مستويات الحكم للمصنعين من خلال تذليل كافة العقبات التي تعترض سير العملية الإنتاجية ووضع السياسات المحفزة للنهوض بالقطاع الصناعي.

كما حيت سيادتها الروح الوطنية لأصحاب المصانع في الولايات المتضررة من الحرب لقبولهم التحدي والعودة لمزاولة نشاطهم رغم الصعاب وتنزيل شعار يد تعمر ويد تحمل السلاح إلى أرض الواقع.

أوضح السيد معاوية البرير أن معظم المصانع التي دخلت دائرة الإنتاج بولاية الخرطوم تخطت نسبة 80 إلى 90 بالمائة من الطاقة الإنتاجية، متوقعاً تشغيل جميع مصانع الولاية نهاية العام الجاري.