بسبب الجدل وغياب ليفربول.. “الفيفا” يخطط لتوسيع جديد في كأس العالم للأندية

يدرس “فيفا” إدخال تعديلات جديدة على بطولة كأس العالم للأندية بعد الانتقادات التي طالت النسخة الأولى بسبب غياب أندية كبرى مثل ليفربول وبرشلونة ونابولي رغم تتويجها بالدوريات المحلية.

وبحسب صحيفة “تايمز” البريطانية، يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للسماح بمشاركة ثلاثة أندية من نفس الدولة في نسخة 2029، بدلا من القيد السابق الذي كان يقتصر على ناديين فقط.

الخطوة ستسمح بمشاركة أوسع للفرق الإنجليزية والإسبانية والإيطالية، وتزيد من مصداقية البطولة.

وكانت النسخة الأولى التي أقيمت في الولايات المتحدة قد شهدت فوز تشيلسي باللقب بعد التفوق على باريس سان جيرمان 3-0 في النهائي، بينما مثل إنجلترا كل من تشيلسي ومانشستر سيتي فقط.

ورغم ذلك، من المتوقع أن يواجه الفيفا معارضة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، خاصة مع خطط توسيع البطولة إلى 48 فريقا وإمكانية تنظيمها كل عامين.

من جانبه، لمح نائب رئيس الفيفا فيكتور مونتالياني إلى ضرورة مراجعة شكل البطولة وعدد الفرق المشاركة، مشيرا إلى أن النقاشات مع الاتحادات القارية ما تزال مستمرة.

روسيا اليوم