هاندا أرتشيل وياسمين صبري تتألقان في عرض أزياء Balmain لربيع 2026

في واحدة من أكثر الفعاليات أناقةً لهذا العام، استضافت دار الأزياء الفرنسية Balmain عرضها لمجموعة ربيع وصيف 2026 في أجواء ساحلية حالمة مستوحاة من البحر، وهو ما عكسه المصمّم أوليفييه روستينغ في تفاصيل التصاميم. الحدث لم يكن فقط عرضاً للأزياء، بل منصة لتألق النجمات العالميات، وعلى رأسهن هاندا أرتشيل وياسمين صبري اللتان جلستا جنباً إلى جنب في الصف الأول، بإطلالتين أظهرتا مدى تميز كل منهما على طريقتهما الخاصة.

هاندا أرتشيل بإطلالة درامية جريئة من Balmain

النجمة التركية هاندا أرتشيل اختارت فستاناً قصيراً بقصة البليزر من مجموعة Balmain، تميّز بياقة هندسية حادّة أضافت لمسة من القوة والجرأة إلى مظهرها. لكن ما جعل الإطلالة أكثر لفتاً للأنظار، اختيارها للقفازات الجلدية الحمراء والحذاء المطابق، لتكسر كلاسيكية اللون الأسود بإضافة درامية مشوّقة. كما نسّقت الإطلالة مع أقراط ذهبية ضخمة وحقيبة أوف-وايت من توقيع الدار نفسها، مما منح اللوك توازناً بصرياً واضحاً بين الجرأة والأناقة.

ياسمين صبري تتألق بإطلالة جلدية أنيقة بتوقيع Balmain

النجمة المصرية ياسمين صبري اعتمدت أسلوباً أكثر نعومة وأناقة، حيث أطلّت بإطلالة جلدية سوداء بالكامل، ذات تصميم بسيط لكن بلمسات جريئة تعكس أسلوب Balmain المعروف. اللوك حافظ على توازن دقيق بين العصرية والكلاسيكية، مع اعتماد أقراط ناعمة ولامعة أضفت لمسة أنثوية راقية على الإطلالة. أسلوب ياسمين جاء ليؤكد مرة جديدة حرصها على اختيار إطلالات راقية تخاطب الذوق العالمي وتليق بالمناسبات الكبرى.

