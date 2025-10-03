العون الإنساني بالنيل الأبيض تعقد اجتماعاً طارئاً لدرء آثار الخريف

انعقد بمفوضية العون الإنساني بولاية النيل الأبيض الخميساللقاء الطارئ للمفوضية والمنظمات لمناقشة التدخلات العاجلة لمكافحة حمى الضنك ودرء آثار الخريف وزيادة مناسيب النيل، برئاسة الأستاذ محمد إدريس الشيخ مفوض العون الإنساني بالولاية والأستاذ إسماعيل علي يوسف مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة بالولاية والدكتور طارق محي الدين عثمان مدير مكتب قطر الخيرية مكتب السودان بالإنابة، وشركاء العمل الإنساني من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية.

وقال مفوض العون الإنساني بالولاية إن هذا اللقاء هو أحد مخرجات اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية الذي انعقد مؤخراً لحشد الدعم من المنظمات للمساهمة في مكافحة الأمراض، وأشار إلى أن اللقاء سيعمل على وضع التدابير اللازمة للحد من انتشار حمى الضنك وطوارئ ارتفاع مناسيب النيل.