معتمدية اللاجئين تودّع الرحلة التاسعة عشر لترحيل اللاجئين من ولاية الخرطوم للنيل الأبيض

ودّع اللواء شرطة م. دكتور إدريس عبد الله ليمان مساعد معتمد اللاجئين بالخرطوم، ورافي رافيندر مدير مكتب المفوضية السامية للاجئين بمكتب الأمم المتحدة الخرطوم ظهر الخميس الرحلة التاسعة عشر لترحيل لاجئي جنوب السودان من ولاية الخرطوم إلى ولاية النيل الأبيض من معسكري بانتيو ودار السلام بمحلية جبل أولياء.

كما كان في وداع الرحلة موظفو المعتمدية والمفوضية من الحماية والتسجيل وممثلو الأجهزة الأمنية من المخابرات والاستخبارات والشرطة الأمنية.

الجدير بالذكر أن عدد الذين تم ترحيلهم (71) فرداً مقسمين على عدد (42) ملفاً، وقد تحركت الرحلة بعدد (6) دفارات لحمل عفش وممتلكات اللاجئين، وعدد (2) باص سفري.

سونا