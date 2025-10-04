أول ظهور لـ أحمد السقا بعد الحادث في العرض الخاص لمسرحية «وهنا القاهرة» (فيديو)

شهد مسرح تياترو مساء الأربعاء العرض الأول لمسرحية «وهنا القاهرة»، والتي تأتي ضمن مبادرة لدعم المسرح المستقل وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة.

ونشر برنامج «ET» بالعربي مقطع فيديو يوثق اللحظة، وكان من بين أبرز الحضور الفنان أحمد السقا، في أول ظهور له بعد حادث السيارة الذي تعرض له مؤخرًا، وهو ما لفت الأنظار وأثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.

المسرحية التي يقدمها فريق المسرح الخطير، لاقت دعمًا كبيرًا من عدد من النجوم الذين حرصوا على الحضور لمساندة التجربة، ودعم المسرح المستقل وتشجع المواهب الشابة من بينهم الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة هند صبري، والفنانة إنجي المقدم.

وكان كشف أحمد السقا عن تطورات حالته الصحية في أول تعليق له بعد تعرضه لحادث سير مساء الجمعة، وهو الخبر الذي أثار قلق جمهوره ومحبيه الذين حرصوا على الاطمئنان عليه.

وعلق السقا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي :«اللهم لك ألف حمد وشكر، ويخلق الله من المحن منح، ومنحني الله حبًا كثيرًا لم أكن أدركه، ألف مليون شكر لكل من تفضل بالاطمئنان عليا، ومثلهم اعتذار لمن لم أستطع الوصول إليه لرد الجميل».

وأضاف: «أنا الحمد لله وبفضله بخير، وسأعود لعملي بداية من الغد، وقاموس اللغة بأكمله لن يوفيكم جزاء ما أظهرتموه من ذوق ورقي وواجب، الحمد لله من قبل ومن بعد».

المصري اليوم