اكتمال اجراءات التسليم والتسلم بين قائدى قوات الاحتياطي المركزي السابق واللاحق

شهدت مباني قيادة قوات الاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم مراسم التسليم والتسلم بين الفريق شرطة / قمر احمد محمد السيد قائد قوات الاحتياطي المركزي السابق واللواء شرطة / نصر الدين صالح عبد الرحمن قائد قوات الاحتياطي المركزي بحضور مدراء الدوائر وقادة القطاعات والضباط وضباط الصف والجنود

الفريق شرطة / قمر عبر عن تقديره العميق لهذه الاحتفالية وما تجسده من تكريم وتقدير بين الاجيال الشرطية المتعاقبة معبراً عن سعادته بالعمل في قيادة ابطال الاحتياطي المركزي الذين بذلوا ارواحهم في معركة الكرامة ذوداً عن حياض الوطن داعياً بالتوفيق والسداد للقيادة الجديدة

من جانبه قال اللواء شرطة نصر الدين صالح قائد قوات الاحتياطي المركزي أن الفريق شرطة / قمر كان قائداً فذاً وشجاعاً حمل راية قوات الاحتياطي المركزي في اصعب الظروف مؤكداً ان ما يميز قوات الاحتياطي المركزي هو هذا الاثر الشرطي التماسك والترابط العميق بين منسوبيها