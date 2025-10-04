أمين عام مجلس الأدوية يلتقي رئيس هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون المشترك في مجال الأدوية

التقى الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، د. علي بابكر، برئيس هيئة الدواء المصرية، د. علي الغمراوي، بمقر الهيئة بجمهورية مصر العربية مساء أمس، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الدواء.

وناقش اللقاء أوجه التعاون والتواصل بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات، وإحكام التنسيق، والإشكالات المتعلقة بصادرات الأدوية المصرية إلى السودان، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المستوردين السودانيين، لا سيما فيما يخص التحويلات النقدية والإقامات.

كما تناول اللقاء قضايا تهريب الأدوية بين البلدين، وما لها من آثار سلبية على استقرار سوق الدواء وسلامة الإمداد الدوائي.

وأكد د. علي بابكر على الجهود المبذولة، والسعي المستمر لتعزيز التعاون المشترك في الشأن الدوائي، وتبادل الخبرات، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل بين الجانبين.