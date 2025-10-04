تنفيذي الخرطوم يقف على إعادة فتح شارع الجامعة عقب حادثة انهيار كوبري المشاة

اطمأن المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم بالإنابة رئيس لجنة أمن المحلية كمال عوض الكريم مصطفى على إعادة فتح شارع الجامعة قبالة جامعة الخرطوم عقب الحادث المؤسف الذي تعرض له كوبري المشاة الخاص بالطلاب إثر اصطدام عربة شاحنة بجسم الكوبري بسبب عدم تقدير سائق الشاحنة للارتفاع، مما أدى إلى انهيار الكوبري الطائر كلياً وإحداث تلف كبير للشاحنة.