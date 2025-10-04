سياسية
تنفيذي الخرطوم يقف على إعادة فتح شارع الجامعة عقب حادثة انهيار كوبري المشاة
اطمأن المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم بالإنابة رئيس لجنة أمن المحلية كمال عوض الكريم مصطفى على إعادة فتح شارع الجامعة قبالة جامعة الخرطوم عقب الحادث المؤسف الذي تعرض له كوبري المشاة الخاص بالطلاب إثر اصطدام عربة شاحنة بجسم الكوبري بسبب عدم تقدير سائق الشاحنة للارتفاع، مما أدى إلى انهيار الكوبري الطائر كلياً وإحداث تلف كبير للشاحنة.
وثمن المدير التنفيذي سرعة الاستجابة من قوات شرطة مرور ولاية الخرطوم في فتح الشارع أمام حركة المرور في وقت وجيز، موجهاً بضرورة تحديد شوارع لحركة السير للشاحنات والآليات عبر شوارع وطرق معلومة للسائقين ونصب علامات إرشادية لعابري الطريق من أجل تحقيق السلامة المرورية والحد من الحوادث.
سونا