وزير الداخلية يلتقى وزير الخارجية بدولة جنوب السودان واللقاء يستعرض أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين

التقى الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية السبت بمكتبه ماندى سيمايا وزير خارجية دولة جنوب السودان بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة/ صلاح أحمد إبراهيم مدير قوات الجمارك والاستاذ نزار التيجانى أحمد معتمد اللأجئين واللواء شرطة / عبدالمحمود العوض مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة بحضور السفير عصام كرار سفير السودان بجوبا والسفير الصادق الياس.

اللقاء بحث مجمل القضايا ذات الإهتمام المشترك التى تدعم الأمن والإستقرار فى البلدين الشقيقين مما يتطلب تعزيز التنسيق والتعاون فى مختلف مجالات العمل الشرطى خاصة تأمين المعابر الحدودية بين البلدين للحد من عمليات التهريب وتسهيل التجارة التى تدعم إقتصاد البلدين ، كما تطرق اللقاء ايضا الى القضايا الخاصة برعايا دولة جنوب السودان