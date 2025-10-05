دينكاوي: إكتمال الإستعدادات لتشغيل مصنع الجواز الإلكتروني بمجمع ام درمان

ناقش الإجتماع السياسات العامة وخطط التطوير والتحديث في خدمات الجوازات والسجل المدني، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزز جودة الآداء المؤسسي كما إطمأن الإجتماع علي إكتمال الإستعدادات لتشغيل مصنع الجواز الإلكتروني بمجمع ام درمان خلال الأيام القادمة و في مجال السجل المدني أكد الإجتماع علي جاهزية السجل المدني للعمل بالبطاقة القومية في القريب العاجل بعد الإختبارات الفنية والتحديثات التي تم إدخالها بنظام البطاقة القومية

وأكد الفريق دينكاوي خلال الإجتماع على أهمية تجويد المعاملات والخدمات الهجرية والمدنية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارات المختلفة خلال الفترة السابقة، ودورها الفاعل في إسناد العمل وتقديم الخدمة للمواطنين رغم التحديات.