والي الخرطوم يدعو البعثات الدبلوماسية لعكس التدمير الذي حدث بالخرطوم

التقى والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة السبت سفير إندونيسيا بالسودان سيد موناكو، وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم.

حيث رحب الوالي بالسفير والوفد المرافق وحيا مواقف الحكومة والشعب الإندونيسي ومواقفهما وعلاقاتهما المتميزة منذ مؤتمر باندونق، وقال ما حدث بالسودان يعتبر تآمراً محلياً وإقليمياً ودولياً، وحيا كل الدول التي وقفت مع السودان ودعمته في المحافل الدولية.

كما أشار إلى أن الحكومة الاتحادية تقوم بدور كبير في العلاقات بين البلدين، وقال الخرطوم كعاصمة للسودان تعتبر الأكثر تأثراً بالحرب، وقال نتطلع لشراكات جديدة لإعادة الإعمار إضافة للدعم السياسي في المحافل الإقليمية والدولية لإدانة العمل الإجرامي الذي حدث بالسودان.

كما طالب البعثات الدبلوماسية بالسودان عكس ما دار في ولاية الخرطوم من دمار وخراب للبنى التحتية، ولفت إلى أن الدولة جاهدة في تقديم كل ما يعين على استعادة تأهيل السفارة ومنزل السفير بالخرطوم.

وقال الولاية في هذا الوقت تحتاج للدعم الفني واللوجستي، مشيراً للدعم الذي وجدته الولاية من المجلس السيادي ومجلس الوزراء في استعادة الخدمات وتهيئة البيئة السليمة لعودة مواطني الولاية.

سفير إندونيسيا بالسودان شكر والي الخرطوم على حسن الاستقبال، وقال هي زيارة تهدف للوقوف على أوضاع السفارة بالخرطوم وتفقد أوضاعها وإعادة تأهيلها لمعاودة نشاطها بالخرطوم، مشيراً للعلاقات المتميزة بين البلدين التي تمتد لأكثر من خمسين عاماً، واعداً بأن تكون أكثر قوة في المستقبل القريب.