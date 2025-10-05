وزير شؤون مجلس الوزراء تترأس الاجتماع الأول لـ”سلعتي” وتؤكد الالتزام بتخفيض أسعار السلع الأساسية

تجسيداً لالتزام حكومة الأمل بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، ترأست، السبت، دكتورة لمياء عبد الغفار وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية “سلعتي”، اجتماع مجلس الإدارة بحضور محافظ بنك السودان المركزي والجهات ذات الصلة.

ناقش الاجتماع جملة من القضايا ذات الأولوية الوطنية، وعلى رأسها وضع آليات فاعلة لتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.

ويأتي هذا التوجه استجابةً مباشرةً للظروف الاقتصادية والإنسانية الراهنة التي تمر بها البلاد.

أكدت الدكتورة لمياء عبد الغفار أن المجلس سيعمل على تفعيل الدور الوطني لشركة “سلعتي” لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع.

وشددت على ضرورة حماية الشرائح الضعيفة وتحقيق هدف الأمن الغذائي المستدام.