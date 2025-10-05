أبو فاطمة يقدم أوراق اعتماده لرئيس جنوب أفريقيا سفيراً للسودان لدى بريتوريا

قدم سعادة السفير عثمان أبو فاطمة آدم محمد أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا سفيراً فوق العادة مفوضاً لجمهورية السودان، معتمداً ومقيماً في بريتوريا.

وجرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد لمجموعة من السفراء يوم الخميس الموافق الثاني من أكتوبر 2025م بقصر الضيافة ببريتوريا.

ونقل السيد السفير في كلمته تحيات فخامة السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان لأخيه فخامة الرئيس سيريل راموفوزا وتمنيات فخامته لنجاح رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا المجموعة العشرين، مؤكداً أنها تعد فخراً لكل الأفارقة.

وأكد السيد السفير على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، مشيراً إلى الزيارة التاريخية للزعيم نيلسون مانديلا للسودان في العام 1962م وما حظي به من استقبال وتشريف من فخامة الرئيس حينها إبراهيم عبود.

وأشار السفير أبو فاطمة إلى ما يتعرض له السودان من عدوان خارجي تنفذه مليشيات إرهابية وحشية سيئة السمعة تعمل على تجنيد المرتزقة وترتكب فظائع وإبادة جماعية ضد الشعب السوداني.