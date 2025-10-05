سياسية
مبادرة لنظافة وتهيئة مقرات وزارة الشباب والرياضة
أعلنت الهيئة الشبابية – القوى الشبابية السودانية فرع ولاية الخرطوم، السبت، عن مبادرة لنظافة وتهيئة مقرات وزارة الشباب والرياضة الاتحادية، في مبادرة وجدت الترحيب والتقدير، تعبر عن دور الشباب كشريك أصيل في مرحلة التعافي الوطني بعد الحرب.
وثمن البروفيسور أحمد آدم أحمد وزير الشباب والرياضة الاتحادي هذه الخطوة، مؤكداً أن الشباب هم طاقة الأمة المتجددة وبهم تبنى الأوطان وتنهض بهم المؤسسات.
وأضاف أن هذه المبادرة تعكس وعياً متقدماً وروحاً وطنية عالية وستكون نموذجاً يُحتذى في بقية ولايات السودان.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي وفاءً لمسؤوليتها الوطنية، وتجسيداً لشعار: “الشباب.. سواعد البناء والتعمير”.
سونا