سياسية

مبادرة لنظافة وتهيئة مقرات وزارة الشباب والرياضة

2025/10/05
125201244 438193517573428 8004822470969596362 n
أعلنت الهيئة الشبابية – القوى الشبابية السودانية فرع ولاية الخرطوم، السبت، عن مبادرة لنظافة وتهيئة مقرات وزارة الشباب والرياضة الاتحادية، في مبادرة وجدت الترحيب والتقدير، تعبر عن دور الشباب كشريك أصيل في مرحلة التعافي الوطني بعد الحرب.
وثمن البروفيسور أحمد آدم أحمد وزير الشباب والرياضة الاتحادي هذه الخطوة، مؤكداً أن الشباب هم طاقة الأمة المتجددة وبهم تبنى الأوطان وتنهض بهم المؤسسات.
وأضاف أن هذه المبادرة تعكس وعياً متقدماً وروحاً وطنية عالية وستكون نموذجاً يُحتذى في بقية ولايات السودان.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي وفاءً لمسؤوليتها الوطنية، وتجسيداً لشعار: “الشباب.. سواعد البناء والتعمير”.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/10/05