أعلنت الهيئة الشبابية – القوى الشبابية السودانية فرع ولاية الخرطوم، السبت، عن مبادرة لنظافة وتهيئة مقرات وزارة الشباب والرياضة الاتحادية، في مبادرة وجدت الترحيب والتقدير، تعبر عن دور الشباب كشريك أصيل في مرحلة التعافي الوطني بعد الحرب.