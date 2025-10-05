الهلال الأحمر بمروي يقود مبادرة كيلة بتعدل ميلة للنازحين بمحلية الدبة

قام وفد من جمعية الهلال الأحمر السوداني بمحلية مروي بقيادة المدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذ دفع الله محمد صديق بزيارة رسمية لمحلية الدبة لتقديم الدعم العيني والمعنوي لمراكز الإيواء تحت شعار (كيلة بتعدل ميلة)، حيث كان في استقبالهم المدير التنفيذي لمحلية الدبة ورئيس لجنة الطوارئ والأزمات وعدد من أعضاء جمعية الهلال الأحمر بالمحلية ومنسوبي الأجهزة التنفيذية.

من جانبه ثمن المدير التنفيذي لمحلية الدبة دور الهلال الأحمر في دعم الجهود الإنسانية والطوارئ، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما تم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون المشترك بين المحليتين في مجالات الإغاثة والإسعاف وإدارة الكوارث، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل الطوعي والإنساني.

وتم خلال الجولة توزيع كميات من المساعدات والإعانات الإنسانية التي شملت مواد غذائية وإيوائية في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع المتضررين وتخفيف معاناتهم.